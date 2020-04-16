Курс доллара 16 апреля растет к евро и слабо меняется к иене на статданных из США

Доллар США продолжает дорожать к евро в ходе торгов в четверг. Тем временем его рост относительно иены замедлился.

Евро торгуется днем в районе $1,0889 против $1,0913 на закрытие предыдущей торговой сессии. Курс доллара составляет 107,46 иены против 107,44 иены на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в районе 117,05 иены по сравнению со 117,24 иены по итогам предыдущих торгов.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,21% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,1%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 5,245 млн, говорится в отчете министерства труда США. Однако показатель превысил 5 млн третью недели подряд.

Помимо этого, число домов, строительство которых было начато в США в марте, упало на 22,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали падение в прошлом месяце на 18,7%.

Курс японской нацвалюты в ближайшие месяцы может вырасти до 100 иен/$1, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков в Токио.

По мнению экспертов Citigroup Global Market Japan, иена выиграет от масштабных денежно-кредитных стимулов Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые влияют на доллар.

"Иена может вырасти до 100 иен/$1 в период с апреля по июнь, поскольку денежно-кредитная политика США оказывает давление на доллар и внимание (трейдеров - ИФ) снова приковано к таким основополагающим факторам, как падение доходности казначейских облигаций США", - считает стратег Citigroup Global Осаму Такасима.

Рост спроса на доллар прервал взлет курса иены в прошлом месяце, после того, как японская нацвалюта подорожала до максимальных за три года 101,19 иены/$1, отмечает Bloomberg. Укреплению иены способствовал спрос на активы "тихой гавани" в условиях пандемии.

Фунт стерлингов в четверг торгуется на уровне $1,2508 по сравнению с $1,2521 днем ранее и 1,1487 евро против 1,1475 евро.

Продажи британских ритейлеров упали до минимума 25 лет в марте в связи с пандемией коронавируса, следует из доклада KPMG и Британского консорциума предприятий розничной торговли (British Retail Consortium, BRC).

Объем продаж сократился на 4,3% в прошлом месяце по сравнению со снижением на 1,8% годом ранее. На сопоставимой основе падение продаж составило 3,5%, не изменившись в годовом выражении.