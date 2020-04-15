Народный банк Китая ведёт негласные испытания национальной криптовалюты

Высокий интерес властей Китая к технологии распределённых реестров (т.н. blockchain) отмечался и ранее, а в этом году Народный банк КНР приступил к симуляции работы с национальной криптовалютой, поручив местным банкам испытать её в отдельных регионах страны. Китай может стать первым государством, запустившим оборот собственной криптовалюты в качестве легитимного платёжного средства.

Китайские власти поручили подконтрольным банкам, как отмечает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, отработать транзакции с условной криптовалютой в нескольких провинциях КНР, которые выбраны в качестве экспериментальных площадок: Сучжоу, Сюнъань, Чэнду и Шэньчжэнь. В качестве пилотного проекта подразумевается имитация работы с электронными кошельками, которые используются для типовых операций типа конверсии национальной валюты в цифровую, проверки баланса, оплаты услуг и товаров, а также осуществления переводов между кошельками. В дальнейшем перечень отрабатываемых операций может быть расширен.

В недрах Народного банка Китая специальное подразделение уже давно занимается изучением проблем применения криптовалюты в качестве национального средства платежей. Оборот наличных денег в Китае постепенно сокращается, принято считать, что цифровая валюта может стать надёжным средством взаиморасчётов в розничном секторе китайского рынка. Когда национальная криптовалюта станет доступна рядовым гражданам КНР и организациям, не уточняется.



