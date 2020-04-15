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Кабмин увеличил до 3 миллионов максимальный размер кредитов под 5-7-9%
Кабинет министров увеличил до 3 млн грн максимальную сумму кредита в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и расширил перечень инвестиционных целей, на которые эти кредиты могут предоставляться.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы предлагаем расширить программу "5-7-9%", а именно расширить круг субъектов, которые могут получить финансовую помощь, увеличить максимальную сумму кредитов до 3 млн грн. Также расширить цели: на рефинансирование задолженности, на инвестиционные цели и на пополнение оборотного капитала. Также мы предлагаем учесть предложение Минэкономики и по действующим кредитам внести изменения", - сказал министр финансов Сергей Марченко.
Правительство, в свою очередь, поддержало данное решение.
Как сообщал Укринформ, правительство приняло постановление для старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля 2020 года. Программа государственной поддержки микро - и малого бизнеса позволит участникам получить кредитные средства под 5, 7 или 9% для создания или расширения собственного бизнеса.
Максимальная сумма кредита изначально была определена в размере 1,5 млн грн, впоследствии, в середине марта, правительство увеличило эту сумму до 2 млн грн.
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