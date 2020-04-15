Справочный курс гривны 15 апреля понижен на 17.6 коп до 27,2265 грн/$1

|Показатель
|14.04.20
|15.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0504
|27.2265
|0.65
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:26 15.04.2020 |
Национальный банк 15 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 17.6 коп. до 27.2265 UAH/USD.
|Показатель
|14.04.20
|15.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0504
|27.2265
|0.65
Данные: НБУ
|
|
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