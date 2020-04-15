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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 15.04.2020
10:56 15.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 15 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,2391
|Земельный капитал
|27,3112
|Правекс
|27,1500
|Правекс
|27,4000
|Креди Агриколь
|27,1200
|Укрстройинвестбанк
|27,4000
|Укрстройинвестбанк
|27,1000
|Приватбанк
|27,4725
|Глобус
|27,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,1000
|Окси банк
|27,5000
|Банк Сич
|27,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5000
|Приватбанк
|27,0500
|Укргазбанк
|27,5000
|Укргазбанк
|27,0000
|Креди Агриколь
|27,5300
|Окси банк
|27,0000
|Банк Сич
|27,6000
|Альфа-банк
|26,9500
|Глобус
|27,6000
|ТАСкомбанк
|26,8000
|ТАСкомбанк
|27,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,6667
|Альфа-банк
|27,6500
|Проминвестбанк
|26,2000
|Проминвестбанк
|28,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|29,7200
|Земельный капитал
|29,9986
|Земельный капитал
|29,7042
|Банк Сич
|30,0000
|Укрстройинвестбанк
|29,5500
|Глобус
|30,0000
|Укргазбанк
|29,5000
|Правекс
|30,0000
|Приватбанк
|29,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,0000
|Правекс
|29,5000
|Альфа-банк
|30,0500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,1000
|Альфа-банк
|29,4000
|Укргазбанк
|30,1000
|Окси банк
|29,3000
|Укрстройинвестбанк
|30,1000
|Глобус
|29,3000
|Приватбанк
|30,1205
|Банк Сич
|29,3000
|Окси банк
|30,1500
|ТАСкомбанк
|29,2700
|Креди Агриколь
|30,1800
|Райффайзен Банк Аваль
|28,8184
|ТАСкомбанк
|30,4200
|Проминвестбанк
|28,7000
|Проминвестбанк
|30,5000
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