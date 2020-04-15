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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 15.04.2020

10:56 15.04.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 15 апреля 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 27,2391 Земельный капитал 27,3112
Правекс 27,1500 Правекс 27,4000
Креди Агриколь 27,1200 Укрстройинвестбанк 27,4000
Укрстройинвестбанк 27,1000 Приватбанк 27,4725
Глобус 27,1000 Банк инвестиций и сбережений 27,5000
Банк инвестиций и сбережений 27,1000 Окси банк 27,5000
Банк Сич 27,1000 Райффайзен Банк Аваль 27,5000
Приватбанк 27,0500 Укргазбанк 27,5000
Укргазбанк 27,0000 Креди Агриколь 27,5300
Окси банк 27,0000 Банк Сич 27,6000
Альфа-банк 26,9500 Глобус 27,6000
ТАСкомбанк 26,8000 ТАСкомбанк 27,6000
Райффайзен Банк Аваль 26,6667 Альфа-банк 27,6500
Проминвестбанк 26,2000 Проминвестбанк 28,0000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Креди Агриколь 29,7200 Земельный капитал 29,9986
Земельный капитал 29,7042 Банк Сич 30,0000
Укрстройинвестбанк 29,5500 Глобус 30,0000
Укргазбанк 29,5000 Правекс 30,0000
Приватбанк 29,5000 Райффайзен Банк Аваль 30,0000
Правекс 29,5000 Альфа-банк 30,0500
Банк инвестиций и сбережений 29,5000 Банк инвестиций и сбережений 30,1000
Альфа-банк 29,4000 Укргазбанк 30,1000
Окси банк 29,3000 Укрстройинвестбанк 30,1000
Глобус 29,3000 Приватбанк 30,1205
Банк Сич 29,3000 Окси банк 30,1500
ТАСкомбанк 29,2700 Креди Агриколь 30,1800
Райффайзен Банк Аваль 28,8184 ТАСкомбанк 30,4200
Проминвестбанк 28,7000 Проминвестбанк 30,5000

 

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