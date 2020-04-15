Доллар США 15 апреля растет к евро и снижается к иене

Доллар США дорожает по отношению к евро и дешевеет к иене в ходе торгов в среду.

Евро торгуется утром в районе $1,0968 против $1,0981 на закрытие предыдущей торговой сессии.

Курс евро находится в районе 117,42 иены по сравнению со 117,73 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 107,10 иены против 107,21 иены на закрытие прошлой сессии.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,13% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, вырос на 0,22%.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2590 по сравнению с $1,2623 днем ранее и 1,1478 евро против 1,1498 евро.

Президент США Дональд Трамп заявил, что общественные ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, могут начать снимать еще до 1 мая.

"Планы по открытью страны скоро будут сформулированы окончательно", - сказал Трамп. По его словам, он планирует переговорить с губернаторами всех 50 штатов, для каждого будет предусмотрен свой собственный план снятия ограничений.

В среду трейдеры ожидают публикации данных министерства торговли США о розничных продажах в марте.

Китайская нацвалюта снижается на 0,1% к доллару США и торгуется около 7,0564 юаня/$1.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе НБК, ставка по однолетним кредитам будет уменьшена до 2,95% с 3,15% годовых. Кроме того, НБК в среду влил 100 млрд юаней ($14,19 млрд) в банковскую систему в рамках программы MLF.

Тем временем курс гонконгского доллара в ходе торгов в среду достиг 7,75/$1 - максимума за последние 11 лет. Ожидается, что стоимость заимствования будет оставаться выше, чем в США, несмотря на снижение ставки в Гонконге дважды в марте, отмечает Trading Economics.

