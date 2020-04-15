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Золото дешееет 15 апреля после роста до максимума с 2012 года
09:26 15.04.2020 |
Стоимость золота снижается в среду в рамках коррекции после роста ранее до максимума с 2012 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,76%, или на 13,5 доллара, до 1755,4 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,04%, до 15,96 доллара за унцию.
Снижение стоимости драгоценного металла в среду вызвано фиксацией прибыли инвесторами после роста на предыдущей торговой сессии, когда цена на золото во вторник достигала максимума с октября 2012 года в 1784,85 доллара.
Несмотря на временное снижение цены на золото, аналитики отмечают неопределенность, которая поддерживает стоимость драгметалла в качестве более надежного актива.
"В мире так много неопределенности и столько противоречивой информации, которая поддерживает цену на золото!" - отметил аналитик Oanda Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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