За месяц карантина гривневые депозиты выросли на 4%, а валютные сократились на 2% – НБУ

Гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн (+ 4%), в иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долл. к 9,8 млрд долл. (-2%).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Есть приток гривневых средств и незначительный отток валютных. Not bad как для месяца кризиса. Спасибо, что доверяете банковской системе", - сообщают в Нацбанке.

Также регулятор сообщает, что гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6%, тогда как объемы валютных кредитов сокращаются. В общем кредитование населения пока растет темпами 27% в годовом измерении.

Если чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 3,6% с начала года, то объемы валютных кредитов сокращаются.

"Ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита... В то же время банки существенно не меняли кредитные лимиты. Если некоторые банки и уменьшили лимиты, то в случае с физлицами - это были неработающие клиенты, в случае с бизнесом - из-за исчерпания средств ", - резюмируют в НБУ.