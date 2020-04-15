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Deutsche Bank: ведущие центробанки выпустят цифровую валюту в течение трех лет
15:52 14.04.2020 |
Аналитик Deutsche Bank Марион Лабур считает, что группа центральных банков, представляющая примерно пятую часть населения мира, выпустит цифровую валюту (CBDC) в ближайшие три года.
О совместной работе над CBDC центральные банки Канады, Великобритании, Японии, Европейского союза, Швеции и Швейцарии объявили в начале года. В проекте также принимает участие Банк международных расчетов (BIS).
Участникам группы еще предстоит оценить экономический, функциональный и технический дизайн цифровой валюты центробанка и ее трансграничную совместимость. Первая их встреча состоится в текущем месяце.
Решившие совместно работать над CBDC центробанки находятся на различных стадиях изучения технологии. Например, Банк Швеции заявил о начале тестирования электронной кроны, а Банк Японии, ранее отвергавший планы выпуска цифровой валюты, только в январе решил приступить к изучению такой возможности.
Напомним, Банк Англии, также успевший отказаться от планов запуска CBDC, недавно опубликовал документ для обсуждения технологии.
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