Объем наличных в обращении в I кв.-2020 сократился на 0,2%

Объем наличных в обращении за январь-март 2020 года сократился на 0,2%, или на 800 млн грн – до 424,2 млрд грн, тогда как за аналогичный период в 2019 году этот показатель снизился на 6,2%, или на 24,7 млрд грн, свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), обнародованные в Facebook во вторник.

"Ситуация, сложившаяся в связи распространением короновируса, и ограничения, введенные для борьбы с ним в марте, повлияли на состояние денежного обращения в первом квартале 2020 года", – констатирует регулятор.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2020 года в наличном обороте с страны находилось 2,8 млрд банкнот на сумму 421,4 млрд грн и 13,4 млрд монет на 2,7 млрд грн. В том числе купюр номиналом 1 грн – 478,9 млн шт. (16,96%), 2 грн – 195,4 млн шт. (6,92%), 5 грн – 243,6 млн шт. (8,63%), 10 грн – 179,3 млн шт. (6,35%), 20 грн – 131,5 млн шт. (4,66%), 50 грн – 151,9 млн шт. (5,38%), 100 грн – 312,6 млн шт. (11,07%), 200 грн – 646,1 млн шт. (22,88%), 500 грн – 474,8 млн шт. (16,82%), 1000 грн – 9,4 млн шт. (0,33%), свидетельствует статистика НБУ.

Кроме того, в обращении находились монеты номиналом 1 коп. – 2,435 млрд шт. (18,16%), 2 коп. – 1,395 млрд шт. (10,41%), 5 коп. – 1,855 млрд шт. (13,84%), 10 коп. – 3,874 млрд шт. (28,91%), 25 коп. – 1,690 млрд шт. (12,61%), 50 коп. – 1,261 млрд шт. (9,41%), 1 грн – 691,4 млн шт. (5,16%), 2 грн – 191,9 млн шт. (1,43%), 5 грн – 9,3 млн шт. (0,07%).

Уточняется, что по состоянию на начало марта на одного украинца приходилось 67 банкнот (70 банкнот на начало года) и 184 разменные монеты (182 монеты), являющиеся средством платежа.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2020 года в обращении в Украине находились наличные на сумму 425 млрд грн, что на 6,2% больше, чем годом ранее.