Справочный курс гривны 14 апреля вырос на 1 коп до 27,0504 грн/$1

|Показатель
|13.04.20
|14.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0596
|27.0504
|0.03
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:27 14.04.2020 |
Национальный банк 14 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1 коп. до 27.0504 UAH/USD.
|Показатель
|13.04.20
|14.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.0596
|27.0504
|0.03
Данные: НБУ
|
|
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