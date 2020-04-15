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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14.04.2020
11:24 14.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 14 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|26,9724
|Земельный капитал
|27,0585
|Приватбанк
|26,9000
|OTP Bank
|27,1000
|Глобус
|26,9000
|Правекс
|27,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|26,9000
|Укрстройинвестбанк
|27,1500
|Банк Сич
|26,9000
|Креди Агриколь
|27,1900
|OTP Bank
|26,9000
|Укргазбанк
|27,2000
|Креди Агриколь
|26,8600
|Приватбанк
|27,2480
|Правекс
|26,8500
|Банк Сич
|27,2500
|Укрстройинвестбанк
|26,8000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2500
|Ощадбанк
|26,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,4000
|Альфа-банк
|26,8000
|Глобус
|27,4000
|Укргазбанк
|26,7000
|Ощадбанк
|27,4000
|ТАСкомбанк
|26,6000
|Альфа-банк
|27,5000
|Украинский Капитал
|26,5000
|ТАСкомбанк
|27,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,3157
|Проминвестбанк
|28,0000
|Проминвестбанк
|26,2000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,3810
|OTP Bank
|29,6000
|Правекс
|29,3500
|Банк Сич
|29,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,3000
|Правекс
|29,6500
|OTP Bank
|29,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,6500
|Приватбанк
|29,2500
|Укрстройинвестбанк
|29,6500
|Укргазбанк
|29,2000
|Земельный капитал
|29,6750
|Креди Агриколь
|29,1100
|Креди Агриколь
|29,6900
|Укрстройинвестбанк
|29,1000
|Укргазбанк
|29,7000
|Альфа-банк
|29,1000
|Глобус
|29,7500
|Проминвестбанк
|29,0000
|Приватбанк
|29,7619
|Банк Сич
|29,0000
|Ощадбанк
|29,8000
|Глобус
|28,9000
|Альфа-банк
|29,8500
|ТАСкомбанк
|28,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,9000
|Ощадбанк
|28,8500
|ТАСкомбанк
|30,1500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,3286
|Украинский Капитал
|32,0000
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