Доллар 14 апреля слабо дешевеет к мировым валютам на статданных по внешней торговле Китая

Доллар сохраняет утреннюю негативную динамику по отношению к большинству мировых валют после оказавшихся лучше ожиданий статданных из Китая, которые ослабили опасения инвесторов относительно негативных экономических последствий коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.22 EET курс евро к доллару растет до 1,093 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0913 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 107,55 иены за доллар против уровня предыдущего закрытия в 107,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,05%, до 99,3 пункта.

В центре внимания инвесторов статистика из Китая, которая оказалась лучше прогнозов и снизила спрос на доллар в качестве более надежного актива. Так, экспорт Китая в марте снизился на 6,6% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали падения на 14%, а импорт сократился на 0,9%, хотя аналитики ожидали падения на 9,5%.

Участники торгов также продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число умерших с диагнозом "коронавирус" снизилось в США в понедельник уже четвертый день подряд - до 1509 человек.

Аналитики отмечают, что оба эти факторы вкупе с недавними мерами ФРС по поддержке экономики США поддерживают интерес трейдеров к рисковым активам. "Продолжающееся улучшение настроений инвесторов в отношении риска в краткосрочной перспективе в сочетании с активными мерами ФРС все сильнее отражается на курсе доллара", - сказал агентству Рейтер аналитик MUFG Bank Ли Хардман.