Золото 14 апреля подорожало до максимума с 2012 года

Цена на золото растет во вторник, достигнув максимума с 2012 года, на фоне сохраняющихся опасений влияния коронавируса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,86% или на 15,2 доллара, до 1776,6 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов цена достигала максимума с октября 2012 года в 1784,85 доллара. Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,15%, до 16,02 доллара за унцию.

Трейдеры оценивают ситуацию с распространением коронавируса по всему миру, в результате чего золото получает хорошую поддержку благодаря своему статусу более надежного актива. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.

Инвесторы ожидают экономического спада в связи с масштабными ограничительными мерами, принятыми по всему миру в связи с новым коронавирусом, в результате чего золото получает хорошую поддержку благодаря своему статусу более надежного актива. Также они пытаются оценить действенность монетарной реакции финансовых регуляторов в ответ на эти риски.

Так, Федеральная резервной система (ФРС) США приняла пакет мер в 2,3 триллиона долларов, а Еврогруппа (совет министров финансов стран еврозоны, который собрался с участием министров всех остальных стран ЕС) также сообщила о принятии пакета мер размером 500 миллиардов евро для стабилизации экономики на фоне пандемии коронавируса. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) утвердил программу на 500 миллионов долларов для помощи наиболее бедным странам.

"Золото как более надежный актив растет в цене, поскольку валюты обесцениваются в результате масштабных мер стимулирования экономики", - сказал агентству Рейтер представитель Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu). Другой, неназванный эксперт считает, что "опасения по поводу перспектив экономики положительно влияют на стоимость золота. Ликвидность (благодаря мерам Федерального резерва) в сочетании с низкими процентными ставками делает золото гораздо более привлекательным активом".