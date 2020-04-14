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Citi порекомендовал инвесторам покупать украинские бонды
08:30 14.04.2020 |
Американский банк Citi рекомендует клиентам покупать украинские гособлигации на фоне ожидаемого прогресса в переговорах между Украиной и МВФ. Об этом говорится в закрытом клиентском отчете Citi, который есть в распоряжении LIGA.net.
Банк видит позитив как для валютного (еврооблигации), так и для гривневого долга Украины (ОВГЗ). Это важно в контексте финансирования дефицита госбюджета, который расширился в три раза до 298 млрд грн из-за эпидемии коронавируса.
"Несмотря на недавнюю смену правительства и нестабильный прогресс в местном парламенте, Офис президента Зеленского и Кабмин дают четкие сигналы, что переговоры с МВФ идут по плану", - отмечают аналитики Citi.
В Citi также напоминают, что МВФ обозначил принципиальными для новой программы земельную реформу, принятую 30 марта, а также банковский законопроект (так называемый "антиколомойский").
"Банковский закон получил 13 000 поправок (на самом деле более 16 000, - Ред.). Задержка в принятии законопроекта до лета и дальше - по прежнему остается серьезным риском. Вместе с тем, для нас очевидно, что глобальные макровызовы, вероятно, смягчат позицию МВФ", - говорится в отчете.
Среди стран сегмента "развивающиеся рынки" Citi наиболее заметно улучшил позиции Индонезии и Украины. В то же время банк ухудшил рекомендации по Турции, Уругваю, Перу и Чили.
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