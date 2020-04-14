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Доллар 13 апреля торгуется разнонаправленно к иене и евро на фоне рисков по коронавирусу
19:14 13.04.2020 |
Курс доллара снижается к иене и поднимается к евро, трейдеры оценивают риски для экономики со стороны ситуации с коронавирусом, ожидая начала сезона корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.48 EET курс евро опускался до 1,0908 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0935 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 107,6 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,46 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 99,53 пункта.
Ситуация вокруг коронавируса продолжает негативно влиять на настроения трейдеров, в результате спрос на более надежные активы растет. Такая ситуация поддерживает курс японской иены к доллару.
Во вторник начинается сезон корпоративных отчетностей, который традиционно стартует с крупных американских банков. Свои финансовые показатели 14 апреля сообщат JP Morgan Chase и Wells Fargo. Трейдеры намерены оценить влияние ситуации вокруг коронавируса на финпоказатели компаний.
При этом объем торгов несколько снижен, поскольку биржи Европы остаются закрытыми в связи с пасхальными праздниками.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались. Ситуация негативно отразилась на спросе на товары и услуги, торговле и деловой активности.
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