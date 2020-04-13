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Депозитные ставки для физлиц 13.04.20
19:07 13.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.69
|0.94
|0.38
|6 мес.
|11.87
|1.08
|0.51
|9 мес.
|11.88
|1.17
|0.53
|12 мес.
|11.89
|1.41
|0.73
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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