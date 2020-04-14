Bitfinex провела крупнейшую транзакцию в истории биткоина

Криптовалютная биржа Bitfinex на прошедшей неделе осуществила крупнейшую в истории биткоина транзакцию в в долларовом выражении. Сумма транзакции - 161 500 биткоинов, или порядка $1,1 млрд.

Как пишет TheCryptoAssociate, комиссия за транзакцию составила всего 0.00010019 BTC, это равно $0,68.

Транзакция была проведена 10 апреля, вечером.

После того, как на транзакцию обратил внимание один из пользователей соцсети Twitter, в комментарии к записи технический директор Bitfinex и Tether Паоло Ардоино подтвердил, что за этой транзакцией стояла его биржа.

"Да, мы пополнили горячий кошелек на 15 тысяч, остаток был отправлен на оригинальный адрес", - пояснил директор.

Информацию подтверждают также данные блокчейна.

Эта транзакция может считаться крупнейшей в истории биткоина в долларовом выражении.

В сентябре прошлого года в сети самой популярной в мире криптовалюты была зафиксирована транзакция на сумму в 94 504 BTC, на тот момент это соответствовало порядка $1 млрд. Тогда неизвестный отправитель, видимо, с целью перестраховки, заплатил в виде комиссии $700.