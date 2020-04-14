Справочный курс гривны 13 апреля вырос на 14.77 коп до уровня 27,0596 грн/$1

|Показатель
|10.04.20
|13.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2073
|27.0596
|0.16
Данные: НБУ
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12:24 13.04.2020 |
Национальный банк 13 апреля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 14.77 коп. до 27.0596 UAH/USD.
|Показатель
|10.04.20
|13.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2073
|27.0596
|0.16
Данные: НБУ
|
|
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