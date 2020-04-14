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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 13.04.2020
11:40 13.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 13 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,1142
|OTP Bank
|27,2000
|Укрэксимбанк
|27,0500
|Земельный капитал
|27,2064
|Приватбанк
|27,0500
|Правекс
|27,3000
|Окси банк
|27,0500
|Укрстройинвестбанк
|27,3000
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Креди Агриколь
|27,3900
|Правекс
|27,0000
|Приватбанк
|27,3973
|Банк инвестиций и сбережений
|27,0000
|Банк Сич
|27,4000
|Банк Сич
|27,0000
|Окси банк
|27,4000
|OTP Bank
|27,0000
|Укргазбанк
|27,4000
|Креди Агриколь
|26,9700
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Ощадбанк
|26,9500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5000
|Укргазбанк
|26,9000
|Укрэксимбанк
|27,5500
|ТАСкомбанк
|26,9000
|Альфа-банк
|27,6000
|Альфа-банк
|26,9000
|Ощадбанк
|27,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|ТАСкомбанк
|27,7000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|28,0000
|Проминвестбанк
|26,2000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,6087
|OTP Bank
|29,7000
|Правекс
|29,5000
|Земельный капитал
|29,7937
|OTP Bank
|29,5000
|Банк Сич
|29,8000
|Креди Агриколь
|29,4100
|Правекс
|29,8000
|Укргазбанк
|29,4000
|Укрстройинвестбанк
|29,8500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,4000
|Ощадбанк
|29,9000
|Приватбанк
|29,3500
|Укргазбанк
|29,9000
|Укрстройинвестбанк
|29,3000
|Креди Агриколь
|29,9400
|Альфа-банк
|29,2500
|Приватбанк
|29,9401
|ТАСкомбанк
|29,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,0000
|Окси банк
|29,2000
|Окси банк
|30,0000
|Банк Сич
|29,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,0000
|Проминвестбанк
|29,0000
|Альфа-банк
|30,1000
|Ощадбанк
|28,9000
|Укрэксимбанк
|30,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,6532
|ТАСкомбанк
|30,4000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,9000
|Укрэксимбанк
|27,7500
|Украинский Капитал
|32,0000
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