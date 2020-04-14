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Золото дешевеет 13 апреля после роста цены до месячного максимума ранее
10:51 13.04.2020 |
Золото дешевеет в понедельник, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после того, как цена достигла месячного максимума на прошлой неделе, при этом негативную динамику ограничивают опасения вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.53 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,68%, или на 11,8 доллара — до 1740,9 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро снижался в цене на 2,42% — до 15,658 доллара за унцию.
В понедельник сохраняются пятничные коррекционные распродажи на рынке драгметалла после того, как в четверг золото подорожало более чем на 4%, а в ходе торгов цена достигала максимума с 9 марта в 1754,5 доллара. "Мы видим небольшую фиксацию прибыли", — комментирует динамику понедельника аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda), чье мнение приводит агентство Рейтер.
В то же время эксперт отметил, что в целом стоимость золота по-прежнему получает хорошую поддержку благодаря своему статусу более надежного актива. Трейдеров продолжают беспокоить перспективы мировой экономики, которые заметно ухудшились из-за быстрого распространения в мире коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.
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