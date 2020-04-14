Европарламент намерен расширить регулирование криптовалютной индустрии

Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5) более не соответствует более строгим стандартам FATF, и для согласования своего подхода с международным Европарламент рекомендует расширить понятие криптовалют и перечень связанных с ними регулируемых компаний в ЕС. Об этом говорится в опубликованном на этой неделе новом докладе организации.

Представившая доклад экспертная группа отмечает существенный рост платформ на базе токенов и предлагает в этой связи ввести «частные токены» как подкатегорию криптовалют.

Также в документе говорится, что нынешнее регулирование не охватывает некоторых участников криптовалютной индустрии, в том числе биржи, которые не поддерживают фиатные валюты. Такие предприятия, говорят авторы доклада, также должны соблюдать требования в области AML (борьбы с отмыванием денег).

Дополнительно документ обращает внимание на лиц, занимающихся майнингом криптовалют.

«Существуют монеты, майнинг которых не обязательно требует крупных серверов-ферм с высокими энергозатратами. Такие монеты могут добываться на нескольких аппаратных установках в домашних условиях, а сами установки могут принадлежать кому угодно, в том числе преступникам», - говорится в докладе.

Его авторы подчеркивают, что новые монеты по определению являются «чистыми», и если кто-то, например, банк, готов конвертировать их в фиатную валюту или другой криптовалютный актив, полученные средства тоже будут чистыми.

Для решения этой проблемы первым регуляторным шагом может стать определение используемых методов, а в дальнейшем и принятие соответствующих контрмер. При этом разработчиков монет и поставщиков некастодиальных кошельков предлагается освободить от ответственности, поскольку они предоставляют только технологическую инфраструктуру.

Также в докладе говорится о том, что криптовалютам свойственна повышенная волатильности, вследствие чего они несут повышенные риски для инвесторов. Дополнительные сложности возникают из-за того, что криптовалюты с трудом вписываются в существующее финансовое законодательство.

«В настоящее время законы ЕС не запрещают финансовым учреждениям держать или получать доступ к криптоактивам, а также предоставлять связанные с ними услуги. Если финансовые институты решат их приобрести и внести в свою балансовую отчетность или использовать для какой-либо деятельности, они могут понести огромные убытки», - говорится в документе.

Лучшим способом решения этой проблемы может стать исключение криптовалют из собственных активов таких учреждений, подчеркнули авторы, призвав европейских регуляторов относить нерегулируемые криптовалюты к высокорисковым активам.

«Самое малое, что может сделать ЕС - это ввести требования к раскрытию информации о рисках, которые позволят инвесторам и потребителям знать о потенциальных рисках до того, как они вложат свои средства в эти крипто-активы», - говорится в документе.

Напомним, с призывом внедрить стандарты регулирования криптовалют согласно рекомендациям, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ранее в этом году выступили министры финансов и центробанков стран «Большой двадцатки» (G20).