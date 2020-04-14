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Доллар дешевеет к иене 13 апреля на сохранении спроса на активы «тихой гавани»
09:36 13.04.2020 |
Доллар США торгуется без существенных колебаний в паре с евро и снижается к японской иене в ходе торгов в понедельник.
При этом японская нацвалюта укрепляется четвертый день подряд на фоне сохранения спроса инвесторов на активы "тихой гавани" в условиях пандемии коронавируса. Также поддержку иене оказывает принятое на прошлой неделе решение правительства Японии направить около $1 трлн на меры поддержки экономики, включая прямые выплаты гражданам, пишет Trading Economics.
Евро торгуется утром в районе $1,0937 против $1,0936 на закрытие предыдущей торговой сессии.
Курс евро находится в районе 118,01 иены по сравнению со 118,48 иены по итогам предыдущих торгов. Курс доллара составляет 107,93 иены против 108,35 иены на закрытие прошлой сессии.
Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,14% по сравнению с предыдущим днем. Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,05%.
Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2473 по сравнению с $1,23447 днем ранее и 1,1405 евро против 1,1386 евро.
Тем временем австралийский доллар дешевеет по отношению к доллару США. Австралийская нацвалюта торгуется на уровне $0,6336 по сравнению с $0,6349 в ходе предыдущих торгов.
Договоренность стран ОПЕК и других производителей нефти о рекордном сокращении добычи не сумело свести на нет опасения по поводу падения мирового спроса.
В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с, с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с, далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с. База отсчета квот - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с.
Соглашение действует до 30 апреля 2022 года, однако его продление будет рассмотрено в декабре 2021 года.
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