Заемщики банков сильно ухудшили платежи по кредитам

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

Чаще всего люди отказываются выплачивать займы из-за сокращений окладов и увольнений, реже - чтобы сберечь деньги на период карантина и обеспечить свою семью всем необходимым. Предприятия в марте еще старались расплачивались с бизнесом, а в апреле стали активно запрашивать отсрочки и поблажки.

"Физлиц сильно успокоил закон, запрещающий кредиторам насчитывать физлицам пени и штрафы на потребительские кредиты. Что банк сможет сделать человеку, если он заплатит невовремя, а опозданием на неделю, месяц или больше? Ничего. Просто затребует оплатить просроченные платежи, но финансово наказать не сможет. Потому банки и финансовые компании сильно прочувствовали новость о вступлении в силу "защитного" закона для физлиц-заемщиков. На моменте текущие платежи по кредитам рухнули сразу на 50-60%. Ситуация немного улучшилась после того, как контакт-центры банков стали прозванивать людей и общаться с ними. Просто спрашивали: есть ли работа, возможность платить, нужна ли реструктуризация или кредитные каникулы. Стали платить где-то на 15-20% лучше. Но тотальных возвратов займов банки и финкомпании все равно не увидели", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Все или почти все банки на текущий момент предложили заемщикам несколько вариантов изменения графика кредитных платежей на период карантина. Обычно человеку дают три варианта:

1. Предоставляют кредитные каникулы по погашению тела кредита. То есть заемщик платит только проценты по займу до конца карантина (или другой промежуток времени - обычно 3-5 месяцев). А тело кредита начнет платит позже, на него банк дает отсрочку.

2. Полноценные кредитные каникулы. Банк позволяет несколько месяцев не платить ничего: ни тела кредита, ни проценты по нему.

3. Реструктуризация кредита. Человек получает отросточку по кредитным платежам, при этом сумма растягивается на более продолжительное время так, чтобы максимально сократить ежемесячный платеж. Сделать его доступным для заемщика. Все рассчитывается индивидуально.

Банк старается пореже предоставлять вариант №2 - полноценные кредитные каникулы, чтобы продолжать получать от заемщика хоть какие-то регулярные платежи. Их дают в основном тем, кого уволили из-за карантина, или тем, кто заболел. Финансисты уверяют, что всегда пытаются договориться с клиентами.

"Банк оперативно предложил клиентам варианты по реструктуризациям. Запросы на них выросли в несколько раз, но обращаются клиенты, которые столкнулись с финансовыми трудностями в период действия карантина", - рассказал "Стране" начальник управления риск-менеджмента Forward Bank Константин Яковенко.

Лучше населения по кредитам пока платят предприятия, запрет на штрафы на них не распространяется (он действует только в отношении населения и по потребительским кредитам), потому они стараются платить банкам.

"В марте на просрочку шли компании совсем в плохом состоянии, которых карантин застал врасплох. В первую очередь развлекательные предприятия. Но в апреле уже больше заемщиков-юрлиц вышло на банки с прошениями по реструктуризации кредитов", - уточнил Василий Невмержицкий.

Банкиры еще ведут переговоры с заемщиками - как физлицами, так и предприятиями. Потому отказываются давать исчерпывающую статистику. Неясно, сколько заявок на кредитные каникулы и реструктуризации было собрано, а главное - скольким было отказано и сколько заемщиков получило льготы. Переговоры могут занять весь апрель, а может и май, если карантин будет продлеваться. Потому пока дают обобщенные прогнозы.

"Думаю, в целом по банковской системе, в ближайшие 1-2 месяца 20-25% всех потребительских кредитов будет реструктуризировано. Если карантин будет пролонгирован - это количество будет активно расти. По юридическим лицам, скорее всего, цифры будут получше, но очень многое зависит от продолжительности ограничений на ведение деятельности", - объяснил "Стране" ситуацию директор департамента риск-менеджмента ПАО "КБ "Аккордбанк" Николай Войткив.

У каждого банка свое мнение и оценка на этот счет (она зависит от структуры кредитного портфеля), но все они привязаны к борьбе Украины с вирусом COVID-19.

"Все будет зависеть от продолжительности действия карантина. По нашим оценкам, при действии карантина до начала мая банк ожидает до 10-15% реструктуризированных кредитов", - спрогнозировал Константин Яковенко.

Очень важный вопрос в такой ситуации - хватит ли у банков собственных финансовых возможностей, чтобы выдержать рост кредитных неплатежей? То есть, все ли смогут хронически недополучать выплаты от заемщиков по кредитам, но при этом продолжать своевременно и в полном объеме рассчитываться с вкладчиками по депозитам.

Первый зампредседателя Нацбанка Катерина Рожкова уже успела несколько раз повторить, что банковская система Украины готова к подобным шокам. Капиталы банков сильно выросли после кризиса 2014-2016 годов. Рожкова уверяла, что это подтверждается результатами стресс-тестирования НБУ в 2019 года. Однако нужно понимать, что ни она сама, ни в банках понятия не имеют, как будет развиваться эпидемия коронавируса в Украине. А следовательно - как будут работать предприятия, платить своим работникам и меняться финансовое состояние населения. То есть возможности бизнеса и людей платить по кредитам.

"Если быстро поборем коронавирусную болезнь, то банковская система и правда сможет выстоять. Но если все затянется, то могут возникнуть проблемы. То есть от акционеров банков могут снова потребовать увеличить капиталы банков. А они в карантине также не в лучшем финансовом состоянии. Потому не факт, что проведут дополнительные капитализации. Могут начаться самостоятельные закрытия банков", - спрогнозировал Василий Невмержицкий.