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Министерство на ОВГЗ-аукционах за январь-март привлекло в госбюджет 29 млрд грн, 1 млрд долл. и 277 млн евро
Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа за январь-март 2020 года привлекло в государственный бюджет 29,3 млрд грн, 1,1 млрд долл. и 277 млн евро.
Как сообщается на сайте Национального банка Украины, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ в гривне осталась на уровне 9,9%, в долларах - снизилась с 3,4% до 3,1%, в евро - с 3,4% до 2,2%.
Также сообщается, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода с начала года составили 71,8 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,6 млрд грн, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.
Объем размещения облигаций в долларах США в 2019 году составил 4,3 млрд, или на 24,5% выше показателя годом ранее, в евро - 387 млн, или ниже на 23%.
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