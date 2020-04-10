Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке за эту неделю составила $283,2 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 6 по 10 апреля выходил на межбанковский валютный рынок с интервенциями только в первые три дня, в течение которых купил $327,7 млн, продал - $44,5 млн, свидетельствуют данные на его сайте.

Согласно им, все интервенции Нацбанк провел по единому курсу.

Как сообщалось, с 30 марта по 3 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $248 млн, тогда как в марте он потратил на поддержку гривни $2,2 млрд.

В целом с начала года Нацбанк купил в резервы $1,858 млрд, продал – $2,749 млрд.

На этой неделе курс нацвалюты на межбанке снижался только в среду (до 27,36 грн/$1), а к пятнице гривня укрепилась до 27,11 грн/$1. Начиная со 2 апреля нацвалюта не опускалась ниже отметки 27,5 грн/$1, стабилизировавшись после стремительного падения в марте.

На наличном рынке в конце рабочей недели курс нацвалюты составил 27,09-27,47 грн/$1 (купля-продажа).