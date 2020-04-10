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Киты накапливают биткоины
12:01 10.04.2020 |
Крупные игроки накапливают биткоины, говорится в последнем отчете аналитической компании Glassnode. Специалисты сообщили, что с начала года растет количество кошельков, баланс которых составляет 1000 BTC и более.
Объемы покупки крупными игроками первой криптовалюты увеличились после обрушения ее курса до $3800, случившегося 13 марта, отметили аналитики. Они считают, что накопление «китами» BTC говорит об их уверенности в дальнейшем подорожании монеты, несмотря на неопределенность на рынке.
«Эта тенденция подразумевает, что, несмотря на неопределенную рыночную среду, киты уверены в том, что сейчас самое подходящее время для накопления BTC. Предположительно, они считают, что возможно продолжение роста», - пояснили в компании.
Аналитики отметили, что в последний раз такую же активность крупные игроки проявляли в 2016 году, перед халвингом биткоина. Они стали накаливать монеты в январе, а продажи начались сразу после сокращения награды за майнинг криптовалюты. На тот момент ее цена составляла около $400. В течение полутора лет после этого она поднялась почти на 5000% и достигла исторического максимума в $20 000 в декабре 2017 года.
30 марта количество кошельков с одним биткоином установило исторический максимум на отметке в 800 тыс. За три года это значение увеличилось на 60%.
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В аналитической компании Glassnode заявили, что крупные игроки начали скупать криптовалюту в январе. Аналогичная ситуация была в 2016 году, перед халвингом монеты, после которого она подорожала на 5000%.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e90148d9a7947902a029840?from=newsfeed
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