Киты накапливают биткоины

Крупные игроки накапливают биткоины, говорится в последнем отчете аналитической компании Glassnode. Специалисты сообщили, что с начала года растет количество кошельков, баланс которых составляет 1000 BTC и более.

Объемы покупки крупными игроками первой криптовалюты увеличились после обрушения ее курса до $3800, случившегося 13 марта, отметили аналитики. Они считают, что накопление «китами» BTC говорит об их уверенности в дальнейшем подорожании монеты, несмотря на неопределенность на рынке.

«Эта тенденция подразумевает, что, несмотря на неопределенную рыночную среду, киты уверены в том, что сейчас самое подходящее время для накопления BTC. Предположительно, они считают, что возможно продолжение роста», - пояснили в компании.

Аналитики отметили, что в последний раз такую же активность крупные игроки проявляли в 2016 году, перед халвингом биткоина. Они стали накаливать монеты в январе, а продажи начались сразу после сокращения награды за майнинг криптовалюты. На тот момент ее цена составляла около $400. В течение полутора лет после этого она поднялась почти на 5000% и достигла исторического максимума в $20 000 в декабре 2017 года.

30 марта количество кошельков с одним биткоином установило исторический максимум на отметке в 800 тыс. За три года это значение увеличилось на 60%.



