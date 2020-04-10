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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 10.04.2020
11:41 10.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 10 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,2420
|Земельный капитал
|27,3179
|Банк инвестиций и сбережений
|27,2000
|Укрстройинвестбанк
|27,4000
|Банк Сич
|27,2000
|Правекс
|27,4500
|Приватбанк
|27,1500
|Приватбанк
|27,4725
|Правекс
|27,1500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5000
|Креди Агриколь
|27,1100
|Креди Агриколь
|27,5400
|Укргазбанк
|27,1000
|Ощадбанк
|27,6000
|Окси банк
|27,1000
|Укргазбанк
|27,6000
|Альфа-банк
|27,0500
|Окси банк
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|27,0000
|Банк Сич
|27,7000
|Ощадбанк
|26,9500
|ТАСкомбанк
|27,7000
|ТАСкомбанк
|26,9000
|Альфа-банк
|27,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,5957
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Проминвестбанк
|28,1000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,5358
|Ощадбанк
|29,8000
|Креди Агриколь
|29,5100
|Райффайзен Банк Аваль
|29,8500
|Укргазбанк
|29,5000
|Земельный капитал
|29,8967
|Правекс
|29,5000
|Правекс
|29,9000
|Банк инвестиций и сбережений
|29,5000
|Укрстройинвестбанк
|29,9000
|Приватбанк
|29,4000
|Банк Сич
|30,0000
|Альфа-банк
|29,3500
|Укргазбанк
|30,0000
|Укрстройинвестбанк
|29,3000
|Приватбанк
|30,0300
|Окси банк
|29,3000
|Окси банк
|30,0500
|Банк Сич
|29,3000
|Креди Агриколь
|30,1700
|ТАСкомбанк
|29,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,2000
|Проминвестбанк
|29,0000
|Альфа-банк
|30,2500
|Ощадбанк
|28,8000
|ТАСкомбанк
|30,4000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4900
|Украинский Капитал
|32,0000
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e90148d9a7947902a029840?from=newsfeed
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