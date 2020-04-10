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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.04.20
10:59 10.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 10 апреля 2020 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.04
|757724.92
|337106.71
|367085.37
|25287.86
|7932.90
|20312.09
|на 02.05
|767898.46
|337088.49
|359126.90
|26787.75
|8570.32
|36325.00
|на 03.06
|777293.58
|337088.20
|362452.39
|25991.55
|9513.53
|42247.90
|на 01.07
|773255.30
|337088.20
|346990.33
|22957.65
|9006.00
|57213.12
|на 01.08
|803403.02
|337085.90
|344241.52
|26238.11
|9426.10
|86411.39
|на 02.09
|796142.97
|337065.23
|337102.62
|25433.41
|9428.79
|87112.92
|на 01.10
|818953.13
|337061.03
|348225.54
|26120.62
|10081.09
|97464.87
|на 01.11
|809771.79
|337061.03
|337032.22
|25969.84
|9867.99
|99840.72
|на 02.12
|806643.18
|337065.18
|328967.02
|26411.80
|9881.54
|104317.64
|на 03.01
|822748.92
|337065.18
|334268.02
|26016.43
|9619.48
|115779.81
|на 03.02
|818667.86
|332376.85
|327068.80
|24643.58
|9377.48
|125201.16
|на 02.03
|812640.74
|325526.85
|322784.56
|27273.84
|8779.48
|128276.00
|на 10.03
|816541.31
|325526.85
|329571.85
|27353.29
|8752.36
|125336.97
|на 11.03
|818145.35
|325526.85
|330920.84
|27677.62
|8791.32
|125228.72
|на 12.03
|818389.12
|324576.85
|331928.96
|27564.42
|8866.21
|125452.68
|на 13.03
|819209.13
|324576.85
|332557.11
|27709.53
|8939.92
|125425.72
|на 16.03
|819990.22
|324576.85
|333629.79
|27801.15
|8982.97
|124999.46
|на 17.03
|821738.08
|324576.85
|335316.42
|27783.31
|9065.75
|124995.75
|на 18.03
|823681.93
|324576.85
|337075.94
|28022.74
|9172.91
|124833.50
|на 19.03
|824450.74
|324576.85
|337399.85
|28408.81
|9216.87
|124848.35
|на 20.03
|828490.13
|324576.85
|341202.10
|28728.04
|9335.48
|124647.66
|на 23.03
|828070.75
|324576.85
|341217.86
|28856.34
|9239.81
|124179.90
|на 24.03
|829661.28
|324576.85
|342650.92
|28952.06
|9381.19
|124100.26
|на 25.03
|828389.23
|324576.85
|341701.74
|29149.66
|9319.75
|123641.23
|на 26.03
|829107.96
|324576.85
|342360.89
|29430.47
|9369.39
|123370.36
|на 27.03
|855037.89
|324576.85
|346183.91
|52638.91
|9505.71
|122132.51
|на 30.03
|855253.88
|324576.85
|347059.99
|52967.73
|9509.52
|121139.79
|на 31.03
|854751.07
|324576.85
|346616.70
|53072.78
|9482.06
|121002.68
|на 01.04
|852509.54
|324576.85
|345206.29
|52633.08
|9381.77
|120711.55
|на 02.04
|848230.24
|324576.85
|342869.03
|52742.73
|9259.94
|118781.69
|на 03.04
|844118.37
|324576.85
|340520.96
|52097.31
|8632.58
|118290.67
|на 06.04
|842911.06
|324576.85
|339748.75
|51877.61
|8591.20
|118116.66
|на 07.04
|842242.38
|324576.85
|339311.97
|51757.29
|8546.92
|118049.35
|на 08.04
|841750.31
|324576.85
|339019.32
|51769.59
|8543.97
|117840.58
|на 09.04
|840609.39
|324576.85
|339347.68
|51238.96
|8389.50
|117056.40
|на 10.04
|840909.49
|324576.85
|340133.67
|51353.28
|8398.47
|116447.22
Данные: НБУОфициальный курс НБУ на 8 апреля - 27.1965 грн/$1.
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