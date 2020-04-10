По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 4% - до 481,846 млрд грн
Финансовые новости
- |
- 10.04.20
- |
- 11:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%
Денежная масса в Украине в марте 2020 года выросла на 2,8% - до 1 трлн 518,261 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) в пятницу.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вредные советы от Коломойского. Вместо дефолта заговорили о реструктуризации
ТОП-НОВОСТИ
|Четверг 9 апреля прошел под натиском валютных продавцов, которые опустили курс доллара на межбанке
|Курт Волкер: Если Украина продолжит страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов, она не раскроет свой потенциал
|Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.04.20
|Остаток средств на корсчетах банков 10.04.20
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.04.20
|Денежная масса в Украине в марте выросла на 2,8%
|Доллар 10 апреля дешевеет к евро и иене после запуска новых стимулов Федрезервом
|Биржи АТР 10 марта торгуются без единой динамики на фоне статистики из Китая
|Индексы США 9 апреля закрылись слабым ростом, несмотря на данные по сделке ОПЕК+
Это интересно
|Пять китайских APT десять лет незаметно атаковали Linux, Windows и Android-устройства
|Mercedes-Benz EQS первым из электрокаров получит AMG-версию
|Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
|Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
|WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно