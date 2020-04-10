Доллар 10 апреля дешевеет к евро и иене после запуска новых стимулов Федрезервом

Доллар США продолжает слабеть относительно евро и иены на торгах в пятницу.

Накануне американская валюта подешевела вслед за объявлением Федеральной резервной системой (ФРС) о запуске ряда новых и расширении уже действующих программ по поддержке различных секторов американской экономики, которые должны обеспечить поток кредитов объемом в общей сложности порядка $2,3 трлн.

В частности, Федрезерв намерен кредитовать власти штатов, городов и средний бизнес, которые лишились выручки из-за ограничений, введенных в США с целью сдерживания распространения коронавируса. Помимо этого, ФРС создаст механизм кредитования крупных компаний, недавно потерявших инвестиционный рейтинг.

"Запуск Федрезервом кредитных программ еще на $2 трлн, а также замедление темпов распространения коронавируса в "горячих зонах" наполняет инвесторов оптимизмом, что потери экономики в результате текущего кризиса будут гораздо менее тяжелыми, чем ожидалось", - отмечается в обзоре экспертов Cambridge Global Payments.

"Это подталкивает трейдеров к уходу из надежных долларовых активов", - цитирует эксперта Dow Jones.

Курс евро к доллару США в пятницу поднялся на 0,1%, до $1,094, курс доллара относительно иены опустился на 0,1%, до 108,38 иены.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,05% в ходе торгов.

В четверг доллар потерял 0,7% в паре с евро и 0,4% в паре с иеной, долларовый индекс ICE опустился на 0,6%.

Дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в США, а также ответные меры, которые примет администрация американского президента Дональда Трампа, будут ключевыми двигателями курса доллара в преддверии президентских выборов в Штатах, намеченных на ноябрь, отмечают эксперты MUFG Bank.

