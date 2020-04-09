В период карантина в Украине в полном объеме работает менее 10% финансовых компаний - опрос

В Украине в период карантина в полном объеме работает менее 10% финансовых компаний.

Такой результат показал опрос, как отразился карантин на работе финансовых учреждений, проведенный Ассоциацией финансовых институтов (АФИ) с 31 марта по 9 апреля этого года включительно.

Как сообщает пресс-служба АФИ, в опросе приняли участие 80 респондентов, среди которых - компании, которые занимаются кредитованием, онлайн-кредитованием, факторингом, денежными переводами и управляющие фондов финансирования строительства (ФФС).

Согласно опросу, почти 70% опрошенных финкомпаний не сокращали персонал. При этом 43,5% оставили заработную плату в полном объеме, 43,5% - снизили ее, 13% частично отправили сотрудников в отпуск за свой счет.

Полностью дистанционно работают 47,8% персонала, 43,5% - частично дистанционно. При этом 69,6% финучреждений сохранили штат, 13% - сократили более чем на 50% и столько же - менее чем на 50%.

О том, что в их работе ничего не изменилось, сообщили 8,7% опрошенных, они работают в тех же объемах, что и до карантина, 73,9% работают частично, 17,4% прекратили деятельность.

На вопрос об изменении дохода 43,5% респондентов ответили, что он сократился на 30%, 21,7% - на 30-50%, 30,4% - более чем на 50%.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 25 марта чрезвычайная ситуация введена по всей стране, предварительно до 24 апреля этого года.

Согласно постановлению правительства, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок, а также банки.

Кабинет министров 2 апреля расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

