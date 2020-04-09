Финансовые новости
- |
- 09.04.20
- |
- 20:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В период карантина в Украине в полном объеме работает менее 10% финансовых компаний - опрос
В Украине в период карантина в полном объеме работает менее 10% финансовых компаний.
Такой результат показал опрос, как отразился карантин на работе финансовых учреждений, проведенный Ассоциацией финансовых институтов (АФИ) с 31 марта по 9 апреля этого года включительно.
Как сообщает пресс-служба АФИ, в опросе приняли участие 80 респондентов, среди которых - компании, которые занимаются кредитованием, онлайн-кредитованием, факторингом, денежными переводами и управляющие фондов финансирования строительства (ФФС).
Согласно опросу, почти 70% опрошенных финкомпаний не сокращали персонал. При этом 43,5% оставили заработную плату в полном объеме, 43,5% - снизили ее, 13% частично отправили сотрудников в отпуск за свой счет.
Полностью дистанционно работают 47,8% персонала, 43,5% - частично дистанционно. При этом 69,6% финучреждений сохранили штат, 13% - сократили более чем на 50% и столько же - менее чем на 50%.
О том, что в их работе ничего не изменилось, сообщили 8,7% опрошенных, они работают в тех же объемах, что и до карантина, 73,9% работают частично, 17,4% прекратили деятельность.
На вопрос об изменении дохода 43,5% респондентов ответили, что он сократился на 30%, 21,7% - на 30-50%, 30,4% - более чем на 50%.
Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин в учебных заведениях для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 25 марта чрезвычайная ситуация введена по всей стране, предварительно до 24 апреля этого года.
Согласно постановлению правительства, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок, а также банки.
Кабинет министров 2 апреля расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
|Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спрос на страховые услуги у граждан Украины за 2019 г. увеличился на 17,4%
|В период карантина в Украине в полном объеме работает менее 10% финансовых компаний - опрос
|Депозитные ставки для физлиц 09.04.20
|АМКУ разрешил Ярославскому купить банк «Кредит-Днепр»
|Отчет: активность на фьючерсных биржах снизилась на 60% с середины февраля
|КНДР накопила $1,5 млрд в криптовалютах для обхода санкций
|Курс доллара 9 апреля слабо меняется к мировым валютам перед статистикой по безработице в США
Это интересно
|Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
|Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
|WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно
|Zoom представила новые настройки безопасности
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль