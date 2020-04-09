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Отчет: активность на фьючерсных биржах снизилась на 60% с середины февраля
17:24 09.04.2020 |
Показатель открытого интереса по биткоин-фьючерсам с середины февраля снизился на 63% - с $5,35 млрд до $2 млрд, отмечают исследователи The Block.
В прошлом месяце BitMEX уступила лидерство криптодеривативной платформе OKEx. Теперь на BitMEX приходится 28% от агрегированного открытого интереса на этом сегменте рынка, а на OKEx - 29,6%.
По данным skew, в настоящее время на Binance самый большой объем торгов фьючерсами.
Регулируемые биржи
В марте среднедневной объем торгов биткоин-фьючерсами на CME снизился на 50% - с $493 млн до $242 млн. Открытый интерес на этой бирже снизился с $338 млн (зафиксированный 14 февраля исторический максимум) до $242 млн.
Bakkt следовала аналогичному тренду - за соответствующий период среднедневной объем торгов на этой платформе снизился на 38,7% - с $26,94 млн до $16,51 млн. Открытый интерес упал с $19 млн до $4,6 млн.
Опционы
В целом аналогичная ситуация с опционами - агрегированный общий интерес в этом сегменте рынка 14 февраля достиг $970 млн и к концу марта упал на 51% - до отметки $472 млн.
85,6% открытого интереса приходится на платформу Deribit, бессменного лидера рынка криптоопционов.
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