Финансовые новости
- |
- 09.04.20
- |
- 20:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
КНДР накопила $1,5 млрд в криптовалютах для обхода санкций
Опрошенные CoinDesk специалисты считают, что криптовалюта стоимостью в $1,5 млрд используется для финансирования Северной Кореей международной торговли и цепей поставок в обход санкций.
Исследователи Chainalysis отмечают, что объем используемых в цифровых валютах средств для реализации этих целей существенно вырос с прошлогодних $200-500 млн.
«Когда меня спросят, как КНДР это удалось это провернуть, я отвечу, что не обошлось без криптовалют», - пояснила руководитель департамента политики и регулирования Chainalysis Джесси Спиро.
Верхушка айсберга
Руководитель исследований Recorded Future Присцилла Мориучи указала на заключение Министерства юстиции США в отношении двух китайцев, обвиненных в отмывании более $100 млн при помощи цифровых валют.
«Определенно, КНДР использует криптовалюты для финансирования торговли», - напомнила она.
Джесси Спиро указала на поиск доказательств их трансграничного перемещения, которые пока не сформировали целостную картину.
Ранее аналитический сервис CipherTrace представил детальный анализ, как двум гражданам КНР удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн. Однако теперь стоит задача обнаружить конкретные связи с глобальными торговыми сетями.
Технически Пхеньян обходит санкции ООН посредством передачи груза в открытом море без захода судна в порт. Зачастую это ведет к отключению используемых в судоходстве автоматических идентификационных систем. Подобные уловки в контексте поставок угля и нефтепродуктов зафиксированы в докладе международной организации.
Кибервзломы, программы-вымогатели и скрытый майнинг
В том же отчете ООН сообщила, что Северная Корея «использовала киберпространство для осуществления изощренных атак с целью кражи средств» и последующего их отмывания. Так, эксперты зафиксировали как минимум 35 атак на финансовые компании в 17 странах.
Помимо успешных атак на биткоин-биржи, северокорейские хакерские группы также используют программы-вымогатели и скрыто майнят монеты с повышенной приватностью.
По мнению Королевского Института Объединенных услуг (RUSI), КНДР использует криптовалюты для оплаты подсанкционных товаров и услуг компаний-посредников, а также конвертации в фиат. Власти КНДР также могут накапливать цифровые валюты в надежде на рост их стоимости.
«Вы должны как-то платить посредникам. Очевидно, что используется криптовалюта», - не сомневается Кайла Айзенман, аналитик по исследованиям в RUSI.
В организации также считают, что использование криптовалют позволяет Пхеньяну меньше полагаться на китайские банки, деятельность которых мониторят американские власти. Кроме того, цифровые активы - хорошая альтернатива наличным деньгам.
Университеты хакеров
Айзенман полагает, что северокорейский режим настолько ушел далеко вперед по сравнению с Ираном и Венесуэлой, что в стране действует сеть технических университетов и групп, которые готовят, по сути, государственных хакеров.
Напомним, что КНДР даже организовала конференцию по блокчейну и криптовалютам. Анонсированное на февраль, но отложенное из-за вспышки коронавируса мероприятие привело к неоднозначному аресту разработчика Ethereum Вирджила Гриффита и его обвинению в нарушении санкций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Афера, «крючок» для Зеленского или месть: Кто «заказал» Ермака
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
|Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спрос на страховые услуги у граждан Украины за 2019 г. увеличился на 17,4%
|В период карантина в Украине в полном объеме работает менее 10% финансовых компаний - опрос
|Депозитные ставки для физлиц 09.04.20
|АМКУ разрешил Ярославскому купить банк «Кредит-Днепр»
|Отчет: активность на фьючерсных биржах снизилась на 60% с середины февраля
|КНДР накопила $1,5 млрд в криптовалютах для обхода санкций
|Курс доллара 9 апреля слабо меняется к мировым валютам перед статистикой по безработице в США
Это интересно
|Redmi Note 8 Pro — всё ещё самый мощный среднебюджетный смартфон на глобальном рынке
|Sony представила DualSense — геймпад для PlayStation 5
|WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно
|Zoom представила новые настройки безопасности
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль