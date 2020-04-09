КНДР накопила $1,5 млрд в криптовалютах для обхода санкций

Опрошенные CoinDesk специалисты считают, что криптовалюта стоимостью в $1,5 млрд используется для финансирования Северной Кореей международной торговли и цепей поставок в обход санкций.

Исследователи Chainalysis отмечают, что объем используемых в цифровых валютах средств для реализации этих целей существенно вырос с прошлогодних $200-500 млн.

«Когда меня спросят, как КНДР это удалось это провернуть, я отвечу, что не обошлось без криптовалют», - пояснила руководитель департамента политики и регулирования Chainalysis Джесси Спиро.

Верхушка айсберга

Руководитель исследований Recorded Future Присцилла Мориучи указала на заключение Министерства юстиции США в отношении двух китайцев, обвиненных в отмывании более $100 млн при помощи цифровых валют.

«Определенно, КНДР использует криптовалюты для финансирования торговли», - напомнила она.

Джесси Спиро указала на поиск доказательств их трансграничного перемещения, которые пока не сформировали целостную картину.

Ранее аналитический сервис CipherTrace представил детальный анализ, как двум гражданам КНР удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн. Однако теперь стоит задача обнаружить конкретные связи с глобальными торговыми сетями.

Технически Пхеньян обходит санкции ООН посредством передачи груза в открытом море без захода судна в порт. Зачастую это ведет к отключению используемых в судоходстве автоматических идентификационных систем. Подобные уловки в контексте поставок угля и нефтепродуктов зафиксированы в докладе международной организации.

Кибервзломы, программы-вымогатели и скрытый майнинг

В том же отчете ООН сообщила, что Северная Корея «использовала киберпространство для осуществления изощренных атак с целью кражи средств» и последующего их отмывания. Так, эксперты зафиксировали как минимум 35 атак на финансовые компании в 17 странах.

Помимо успешных атак на биткоин-биржи, северокорейские хакерские группы также используют программы-вымогатели и скрыто майнят монеты с повышенной приватностью.

По мнению Королевского Института Объединенных услуг (RUSI), КНДР использует криптовалюты для оплаты подсанкционных товаров и услуг компаний-посредников, а также конвертации в фиат. Власти КНДР также могут накапливать цифровые валюты в надежде на рост их стоимости.

«Вы должны как-то платить посредникам. Очевидно, что используется криптовалюта», - не сомневается Кайла Айзенман, аналитик по исследованиям в RUSI.

В организации также считают, что использование криптовалют позволяет Пхеньяну меньше полагаться на китайские банки, деятельность которых мониторят американские власти. Кроме того, цифровые активы - хорошая альтернатива наличным деньгам.

Университеты хакеров

Айзенман полагает, что северокорейский режим настолько ушел далеко вперед по сравнению с Ираном и Венесуэлой, что в стране действует сеть технических университетов и групп, которые готовят, по сути, государственных хакеров.

Напомним, что КНДР даже организовала конференцию по блокчейну и криптовалютам. Анонсированное на февраль, но отложенное из-за вспышки коронавируса мероприятие привело к неоднозначному аресту разработчика Ethereum Вирджила Гриффита и его обвинению в нарушении санкций.



