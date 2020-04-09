Справочный курс гривны 9 апреля опустился на 10.05 коп до уровня 27,2510 грн/$1

|Показатель
|08.04.20
|09.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1505
|27.2510
|0.37
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:29 09.04.2020 |
Национальный банк 9 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10.05 коп. до 27.2510 UAH/USD.
|Показатель
|08.04.20
|09.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1505
|27.2510
|0.37
Данные: НБУ
|
|
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