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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.04.2020
10:48 09.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 9 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,3112
|Земельный капитал
|27,3988
|Правекс
|27,2500
|Правекс
|27,5000
|Глобус
|27,2500
|Приватбанк
|27,5482
|Креди Агриколь
|27,2300
|Креди Агриколь
|27,5700
|Приватбанк
|27,2000
|Укргазбанк
|27,6000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,2000
|Альфа-банк
|27,7000
|Укргазбанк
|27,1000
|Банк Сич
|27,7000
|Окси банк
|27,0500
|Окси банк
|27,7000
|Банк Сич
|27,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,7000
|Альфа-банк
|27,0000
|Глобус
|27,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|26,8096
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8000
|Украинский Капитал
|26,5000
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|29,5808
|Правекс
|29,8000
|Укргазбанк
|29,5000
|Земельный капитал
|29,8920
|Банк инвестиций и сбережений
|29,5000
|Банк Сич
|29,9000
|Креди Агриколь
|29,4500
|Глобус
|29,9000
|Приватбанк
|29,4000
|Приватбанк
|29,9401
|Правекс
|29,4000
|Окси банк
|29,9500
|Альфа-банк
|29,2500
|Креди Агриколь
|29,9800
|Окси банк
|29,2000
|Укргазбанк
|30,0000
|Глобус
|29,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,1000
|Банк Сич
|29,2000
|Альфа-банк
|30,1500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4900
|Украинский Капитал
|32,0000
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