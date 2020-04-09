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Остаток средств на корсчетах банков 09.04.20
10:39 09.04.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|6 марта
|57757.0
|10 марта
|54445.2
|11 марта
|56737.2
|12 марта
|51620.7
|13 марта
|46303.1
|16 марта
|51629.3
|17 марта
|47882.7
|18 марта
|41109.1
|19 марта
|39363.7
|20 марта
|36706.7
|23 марта
|88552.7
|24 марта
|78942.8
|25 марта
|77207.4
|26 марта
|75218.8
|27 марта
|73772.6
|30 марта
|56019.6
|31 марта
|54263.0
|1 апреля
|57590.5
|2 апреля
|60474.1
|3 апреля
|54673.8
|6 апреля
|49752.4
|7 апреля
|50981.3
|8 апреля
|41831.9
|9 апреля
|38521.3
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 9 апреля - 27,1965 грн
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