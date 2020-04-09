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Золото слабо дорожает 9 апреля после публикации протокола ФРС
10:31 09.04.2020 |
Цена на золото слабо растет в четверг после публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.47 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,14% или на 2,35 доллара - до 1686,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,58% - до 15,29 доллара за унцию.
В среду Федеральная резервная система США опубликовала протокол своего мартовского заседания, согласно которому члены комитета по открытым рынкам ФРС ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 0-0,25%, пока не будет уверенности, что период кризиса пройден.
Инвесторы отдают предпочтение золоту, которое традиционно считается надежным активом, на фоне неопределенности с дальнейшими перспективами развития мировой экономики на фоне распространения коронавируса.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 79,2 тысячи человек скончались.
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