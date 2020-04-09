Финансовые новости
- |
- 09.04.20
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара слабо меняется к мировым валютам на фоне неопределенности вокруг коронавируса
09:18 09.04.2020 |
Курс доллара слабо колеблется в четверг по отношению к большинству мировых валют на фоне неопределенности вокруг перспектив распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.58 EET курс евро увеличивался до 1,0864 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,1 иены, ранее в ходе торгов он снижался до 107,1 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 100,185 пункта. Ранее в ходе торгов индекс доллара опускался до 99,99 пункта.
Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, число жертв COVID-19 в США составляет уже 14 817 человек, в Испании - 14 792. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии - 17 669.
"Нью-Йорк сообщил о самом большом числе погибших, в то время как число заражений достигло самого высокого уровня за четыре дня в Испании и за три дня в Италии. Это плохо, но прогнозы правительств и экспертов о том, что пик может наступить через несколько дней, заставляют рынки не концентрироваться на этих деталях", - сказал агентству Рейтер аналитик JPMorgan Chase Bank Тохру Сасаки (Tohru Sasaki).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
|Ультиматум Полякова: Что Зеленскому делать с «антиколомойским» законом
|Минфин не будет возобновлять аукционы по продаже ОВГЗ до конца месяца, – Марченко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара слабо меняется к мировым валютам на фоне неопределенности вокруг коронавируса
|Застройщики ринулись переделывать свои ЖК из-за упавшего спроса
|Биржа Kraken переманила в свой штат президента компании Blockchain
|Биржи АТР, кроме Японии, растут в ожидании скорого пика пандемии коронавируса
|Индексы США 8 апреля закрылись ростом примерно на 3% на позитиве по COVID-19
|Гривня 8 апреля падала на межбанке. Иностранцы скупают доллар для вывода из Украины
Это интересно
|Facebook пыталась купить шпионское ПО у NSO Group
|Как в Украине купить машину дистанционно
|Zoom представила новые настройки безопасности
|Корейские учёные придумали «светодиодный» текстиль
|Самый дорогой Bentley: краска из золы, 5000-летнее дерево и другие доработки Bacalar
|SEC обвинила супружескую пару в мошенничестве с токенами, обеспеченными водой
|Британцы поджигают станции 5G в целях «остановить коронавирус»