Курс доллара слабо меняется к мировым валютам на фоне неопределенности вокруг коронавируса

Курс доллара слабо колеблется в четверг по отношению к большинству мировых валют на фоне неопределенности вокруг перспектив распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.58 EET курс евро увеличивался до 1,0864 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,1 иены, ранее в ходе торгов он снижался до 107,1 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 100,185 пункта. Ранее в ходе торгов индекс доллара опускался до 99,99 пункта.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, число жертв COVID-19 в США составляет уже 14 817 человек, в Испании - 14 792. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Италии - 17 669.

"Нью-Йорк сообщил о самом большом числе погибших, в то время как число заражений достигло самого высокого уровня за четыре дня в Испании и за три дня в Италии. Это плохо, но прогнозы правительств и экспертов о том, что пик может наступить через несколько дней, заставляют рынки не концентрироваться на этих деталях", - сказал агентству Рейтер аналитик JPMorgan Chase Bank Тохру Сасаки (Tohru Sasaki).