Биржа Kraken переманила в свой штат президента компании Blockchain

Одна из крупнейших биткоин-бирж США Kraken сообщила о назначении на должность директора по юридическим вопросам Марко Сантори, который перед этим занимал пост президента компании Blockchain. Об этом сообщается в блоге компании.

Марко Сантори известен как один из ранних сторонников биткоин-индустрии, оказывая в прошлом консультативные услуги для различных стартапов. Также он возглавлял комитет по связям с регуляторами в Bitcoin Foundation и представлял отраслевую группу на слушаниях по предоставлению разрешения на работу с резидентами штата Нью-Йорк от Управления финансовых услуг (NYDFS), более известное как BitLicense.

Работая в юридической компании Cooley LLP, Сантори стал одним из соавторов так называемой SAFT-концепции - компромиссной модели привлечения средств, совместимой с правовыми нормами фондового рынка, налогового законодательства и сферы финансовых услуг США.

Пост президента Blockchain Сантори занял в феврале 2018 года, сменив в этой роли Николаса Кэри.

В Kraken он возглавит команду экспертов по вопросам регулирования, политики и коммерции, а также слияний и поглощений для поддержки экспансии биржи.

По словам Сантори, при его участии Kraken оценит возможность поглощения существующих криптовалютных компаний и компаний в сфере традиционных финансовых услуг.

«Kraken был чрезвычайно эффективен в приобретениях в прошлом», - прокомментировал Сантори свое назначение.

В 2016 году Kraken приобрела нью-йоркскую биржу Coinsetter, что стало одним из крупнейших слияний в истории биткоин-индустрии. Сделка позволила Kraken выйти на рынки 37 американских штатов и 10 канадских провинций, которые ранее обслуживались Coinsetter.

В том же году компания поглотила старейшую биткоин-биржу Чикаго Glidera, глава которой Дэйв Рипли в итоге стал главным операционным директором Kraken.

В январе 2020 года была приобретена австралийская криптовалютная биржа Bit Trade. Также знаковой для Kraken стала сделка по покупке провайдера бухгалтерских услуг в криптовалютной сфере для институциональных инвесторов Dan Held's Interchange.



