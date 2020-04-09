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Биржа Kraken переманила в свой штат президента компании Blockchain
08:36 09.04.2020 |
Одна из крупнейших биткоин-бирж США Kraken сообщила о назначении на должность директора по юридическим вопросам Марко Сантори, который перед этим занимал пост президента компании Blockchain. Об этом сообщается в блоге компании.
Марко Сантори известен как один из ранних сторонников биткоин-индустрии, оказывая в прошлом консультативные услуги для различных стартапов. Также он возглавлял комитет по связям с регуляторами в Bitcoin Foundation и представлял отраслевую группу на слушаниях по предоставлению разрешения на работу с резидентами штата Нью-Йорк от Управления финансовых услуг (NYDFS), более известное как BitLicense.
Работая в юридической компании Cooley LLP, Сантори стал одним из соавторов так называемой SAFT-концепции - компромиссной модели привлечения средств, совместимой с правовыми нормами фондового рынка, налогового законодательства и сферы финансовых услуг США.
Пост президента Blockchain Сантори занял в феврале 2018 года, сменив в этой роли Николаса Кэри.
В Kraken он возглавит команду экспертов по вопросам регулирования, политики и коммерции, а также слияний и поглощений для поддержки экспансии биржи.
По словам Сантори, при его участии Kraken оценит возможность поглощения существующих криптовалютных компаний и компаний в сфере традиционных финансовых услуг.
«Kraken был чрезвычайно эффективен в приобретениях в прошлом», - прокомментировал Сантори свое назначение.
В 2016 году Kraken приобрела нью-йоркскую биржу Coinsetter, что стало одним из крупнейших слияний в истории биткоин-индустрии. Сделка позволила Kraken выйти на рынки 37 американских штатов и 10 канадских провинций, которые ранее обслуживались Coinsetter.
В том же году компания поглотила старейшую биткоин-биржу Чикаго Glidera, глава которой Дэйв Рипли в итоге стал главным операционным директором Kraken.
В январе 2020 года была приобретена австралийская криптовалютная биржа Bit Trade. Также знаковой для Kraken стала сделка по покупке провайдера бухгалтерских услуг в криптовалютной сфере для институциональных инвесторов Dan Held's Interchange.
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