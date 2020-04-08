НБУ продал на межбанке в среду $44,5 млн

Спрос на валюту на межбанковском валютном рынке сегодня, 8 апреля, после двухнедельного затишья снова несколько превысил предложение.

Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebооk, сегодня регулятор продал на рынке 44,5 миллиона долларов, а курс гривни преимущественно колебался вокруг отметки 27,3 гривни за доллар.

В НБУ напомнили, что в целом на протяжении последних недель ситуация на валютном рынке нормализовалась, ажиотажный спрос со стороны бизнеса и населения иссяк, а Нацбанк вернулся к операциям по покупке валюты и выкупил в резервы около 0,5 миллиарда долларов.

Также в НБУ сообщили, что с учетом проведенных интервенций международные резервы Украины остаются на уровне начала года - около 25 миллиардов долларов.

"Как и ранее, мы не собираемся вводить административные ограничения и продолжим последовательную политику на валютном рынке. Будем сглаживать курсовые колебания как в одну, так и другую сторону, покупая или продавая валюту учитывая баланс спроса и предложения", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 7 апреля купил на межбанке 142 миллиона долларов, а в целом за две недели после прекращения ажиотажного спроса на валютном рынке регулятор выкупил в резервы 576 миллионов долларов.

В первом квартале НБУ потратил на поддержку гривни 1,4 миллиарда долларов из резервов.

В 2019 году НБУ пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.