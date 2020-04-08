В марте доход майнеров упал на 25%. Добыча биткоина принесла $380 млн

В марте биткоин-майнеры получили доход в $380,1 млн, показатель упал на 25% по сравнению с февралем. Расчет проводился на основании предположения, что добытые монеты продаются сразу после добычи, в качестве цены использовалось закрытие дневной свечи, пишет The Block.

На комиссии, уплачиваемые пользователями за добавление их транзакций в блокчейне биткоина, пришлось 2,12% в общем объеме полученных средств. Подавляющая часть суммы - это награды за добытый блок, которые на данный момент составляют 12,5 BTC. В мае она сократится вдвое в результате халвинга - до 6,25 BTC.

Доход майнеров за прошлый год оценивается в $5 млрд. Самым прибыльным месяцем стал июль - тогда добыча криптовалюты принесла около $650 млн. В то же время, в конце июня первая криптовалюта установила годовой максимум стоимости в $14 000. А в марте 2020 г. ее курс опускался до локального минимума в $3800. Сейчас главная цифровая монета торгуется на уровне в $7300.

Ранее сложность майнинга биткоина показала крупнейшее снижение за 8,5 лет. 26 марта показатель добычи криптовалюты упал на 16%. Это было связано с тем, что многие майнеры вынуждены были отключить свое оборудование, так как оно начало работать в убыток. По словам директора по развитию BitCluster Дмитрия Шуваева, точка безубыточности Antminer S9 и других устаревающих моделей находится на отметке в $7800.



