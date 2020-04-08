Кабмин и НБУ планируют расширить программу 5-7-9%

Кабинет министров вместе с Национальным банком дорабатывают госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы расширить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты. Об этом члены правления НБУ рассказали сегодня на встрече с представителями Союза украинских предпринимателей (СУП), сообщает пресс-служба Нацбанка.

Как уточняют в НБУ, программу решили доработать, так как "в условиях карантина никто не бежит открывать стартап и брать на это кредит в банке".

В Нацбанке отмечают, что в условиях кризиса расширенная программа позволит уменьшить долговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также даст доступ к оборотным средствам. "Условия программы финализируются", - говорится в сообщении.