Биржа Bitfinex добавила возможность стейкинга криптовалют

Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о запуске программы пассивного заработка на стейкинге. В настоящий момент для стейкинга доступны EOS, Atom от Cosmos и VSYS, токен платформы V Systems.

Технический директор Bitfinex Паоло Ардоино также сообщил, что в мае этот список пополнит Tezos.

«Со временем пользователи смогут зарабатывать на стейкинге каждого токена, который предлагает Bitfinex», - добавил он.

Стейкинг - еще одна возможность зарабатывать на криптовалютах помимо трейдинга. По словам Ардоино, для токена VSYS годовая доходность может достигать 10%, для других криптовалют этот показатель находится в диапазоне между 1,5% и 8%.

Также он добавил, что EOS биржа выбрала по той причине, что является одним из крупнейших блок-продюсеров в этой сети. Cosmos и V-Systems, в свою очередь, являются двумя из наиболее популярных для стейкинга монет.

Для заработка наград пользователям нет необходимости совершать какие-либо дополнительные действия: в стейкинге будут использоваться монеты, находящиеся на их кошельках пользователя. Их хранение биржа Bitfinex обеспечит при помощи собственного кастодиального решения.



