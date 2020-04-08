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Биржа Bitfinex добавила возможность стейкинга криптовалют
18:26 08.04.2020 |
Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила о запуске программы пассивного заработка на стейкинге. В настоящий момент для стейкинга доступны EOS, Atom от Cosmos и VSYS, токен платформы V Systems.
Технический директор Bitfinex Паоло Ардоино также сообщил, что в мае этот список пополнит Tezos.
«Со временем пользователи смогут зарабатывать на стейкинге каждого токена, который предлагает Bitfinex», - добавил он.
Стейкинг - еще одна возможность зарабатывать на криптовалютах помимо трейдинга. По словам Ардоино, для токена VSYS годовая доходность может достигать 10%, для других криптовалют этот показатель находится в диапазоне между 1,5% и 8%.
Также он добавил, что EOS биржа выбрала по той причине, что является одним из крупнейших блок-продюсеров в этой сети. Cosmos и V-Systems, в свою очередь, являются двумя из наиболее популярных для стейкинга монет.
Для заработка наград пользователям нет необходимости совершать какие-либо дополнительные действия: в стейкинге будут использоваться монеты, находящиеся на их кошельках пользователя. Их хранение биржа Bitfinex обеспечит при помощи собственного кастодиального решения.
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