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Депозитные ставки для физлиц 08.04.20
18:18 08.04.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 апреля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.69
|0.75
|0.18
|6 мес.
|11.85
|1.03
|0.36
|9 мес.
|11.63
|1.04
|0.29
|12 мес.
|11.82
|1.35
|0.50
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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