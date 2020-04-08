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В Coinmetrics подсчитали, сколько биткоинов не двигались более 5 лет
12:51 08.04.2020 |
Аналитическая компания Coinmetrics считает, что текущее рыночное предложение биткоина в 18,3 млн монет не отражает реальную ликвидность.
По их данным, 2,3 млн BTC навсегда утеряны или сосредоточены в руках долгосрочных инвесторов. Эти монеты не двигались в течение более чем пяти лет.
Похожая ситуация сложилась и с Bitcoin Cash. После хардфорка в 2017 году не двигались 6 млн BCH. Это снижает реальное рыночное предложение до 12,4 млн BHC.
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