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Евро дешевеет к доллару на новости о срыве принятия плана противодействия коронавирусу
12:37 08.04.2020 |
Курс евро снижается по отношению к доллару в среду днем на фоне новостей о том, что Еврогруппа пока не смогла принять пакет поддержки экономики ЕС, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.20 EET курс евро снижается до 1,0865 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0889 доллара за евро. Курс доллара к иене растёт до 108,82 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,7 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,26%, до 100,16 пункта.
Участники торгов обратили внимание на европейские новости. Так, совет министров финансов 19 государств еврозоны (Еврогруппа), который собирается и с участием министров остальных стран Евросоюза, на многочасовом совещании 7-8 апреля не смог принять план противодействия экономическим последствиям пандемии коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. А экономика ЕС серьезно страдает от мер борьбы с коронавирусом. Лидеры стран Евросоюза на последнем саммите 27 марта попросили Еврогруппу представить им предложения о борьбе с социально-экономическими последствиями пандемии.
"Скорость распространения COVID-19 в реальной экономике настолько высокая, что требует быстрого политического реагирования. Но в общеевропейской перспективе его пока не наблюдается", - считает валютный стратег MUFG Дерек Халпенни (Derek Halpenny), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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