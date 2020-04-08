Справочный курс гривны 8 апреля опустился на 5 коп до уровня 27,1505 грн/$1

|Показатель
|07.04.20
|08.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1011
|27.1505
|0.18
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:24 08.04.2020 |
Национальный банк 8 апреля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 5 коп. до 27.1505 UAH/USD.
|Показатель
|07.04.20
|08.04.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1011
|27.1505
|0.18
Данные: НБУ
|
|
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