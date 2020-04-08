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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 08.04.2020
11:16 08.04.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 8 апреля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|29,9100
|OTP Bank
|27,1000
|Земельный капитал
|27,0205
|Укрстройинвестбанк
|27,1000
|Укргазбанк
|26,9000
|Земельный капитал
|27,1003
|Приватбанк
|26,8500
|Креди Агриколь
|27,1700
|Правекс
|26,8500
|Окси банк
|27,2000
|OTP Bank
|26,8000
|Правекс
|27,2000
|Укрстройинвестбанк
|26,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,2000
|ТАСкомбанк
|26,7000
|Приватбанк
|27,2480
|Окси банк
|26,7000
|Банк Сич
|27,3000
|Банк Сич
|26,7000
|Альфа-банк
|27,4000
|Альфа-банк
|26,7000
|Укргазбанк
|27,4000
|Украинский Капитал
|26,5000
|ТАСкомбанк
|27,5000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Проминвестбанк
|28,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|26,3852
|Украинский Капитал
|28,2000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|29,2000
|OTP Bank
|29,4000
|OTP Bank
|29,2000
|Банк Сич
|29,4000
|Земельный капитал
|29,1389
|Райффайзен Банк Аваль
|29,4000
|Креди Агриколь
|29,0100
|Укрстройинвестбанк
|29,4000
|Проминвестбанк
|29,0000
|Окси банк
|29,4500
|Правекс
|29,0000
|Правекс
|29,5000
|ТАСкомбанк
|28,9500
|Креди Агриколь
|29,5400
|Приватбанк
|28,9500
|Земельный капитал
|29,6043
|Альфа-банк
|28,9000
|Приватбанк
|29,6736
|Укрстройинвестбанк
|28,7000
|Укргазбанк
|29,7000
|Банк Сич
|28,7000
|Альфа-банк
|29,8500
|Окси банк
|28,6500
|ТАСкомбанк
|30,1500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|30,9000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,0898
|Украинский Капитал
|32,0000
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