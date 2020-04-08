Золото 8 апреля слабо меняется в цене на фоне опасений вокруг коронавируса и укрепления доллара

Цена на золото слабо изменяется в среду на фоне укрепления доллара к мировым валютам и опасений вокруг ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.44 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,06%, или на 1,35 доллара - до 1682,4 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена металла росла до 1689,9 доллара. Майский фьючерс на серебро снижался на 1,13% - до 15,305 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота в среду оказывает укрепление курса доллара по отношению к основным мировым валютам. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,48%, до 100,38 пункта.

В то же время трейдеров продолжает беспокоить продолжающееся распространение коронавируса в мире и его негативное влияние на экономику. Это в свою очередь поддерживает спрос на драгметалл в качестве более надежного актива.

"Неопределенность продолжает оказывать давление на рисковые настроения, что является положительным фактором для стоимости золота в долгосрочной перспективе", - сказали агентству Рейтер аналитики Phillip Futures.